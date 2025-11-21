حجت‌الاسلام رحیم‌آبادی، امام جمعه موقت بیرجندگفت: مسئولان با روحیه‌ی بسیجی، در مسیر توسعه و خدمت‌رسانی به مردم حرکت کنند.

امام جمعه موقت بیرجند: مسئولان با روحیه‌ی بسیجی، در مسیر توسعه و خدمت‌رسانی به مردم حرکت کنند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، امام جمعه موقت بیرجند در خطبه‌های این هفته فرهنگ بسیج را حافظ ارزش‌های الهی و رمز پیشرفت انقلاب اسلامی دانست و گفت: فرهنگ بسیج امروز توانسته بسیاری از ارزش‌ها را احیا کند و در همه عرصه‌ها به یاری مردم و نظام اسلامی بشتابد و با حضور همیشگی خود، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد اهداف انقلاب دارد که مسئولان باید با همین روحیه، به مردم خدمت رسانی کنند.

حجت‌الاسلام رحیم‌آبادی معرفت الهی و دشمن شناسی را اولویت بسیجیان دانست و افزود: فرهنگ بسیج، برگرفته از فرهنگ امامت و ولایت است و همین پیوند عمیق، رمز ماندگاری، اثرگذاری و پیشرفت روزافزون این نهاد مردمی به شمار می‌رود.

وی با اشاره به تشییع شهدای گمنام در استان، ادامه راه شهدا را برای مردم و مسئولان تکلیف دانست و گفت: انتظار از مسئولین نظارتی این است که نسبت به جریان‌ها بی‌تفاوت نباشند، در انتصابات با دقت عمل کنند .

امام جمعه موقت بیرجند افزود: اقتصاد و فرهنگ آسیب‌هایی دارند، اما این موضوع نباید ما را دلسرد یا ناامید کند، بلکه باید با برنامه‌ریزی و همت مضاعف مسیر پیشرفت ادامه یابد.