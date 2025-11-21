پیشبینی کاهش وزش باد برای بوشهر
هواشناسی بوشهر پیشبینی کرد: با کاهش تدریجی سرعت وزش باد از روز شنبه، وضعیت جوی و دریایی استان به تدریج آرام خواهد شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، کارشناس هواشناسی بوشهر گفت: بر اساس بررسی نقشههای هواشناسی، با تداوم وزش باد بهنسبت شدید روز دریا، سواحل استان تا اوایل وقت روز شنبه متلاطم پیش بینی میشود.
حسین مستانه افزود: از ظهر روز شنبه تا روز سه شنبه وضعیت جوی و دریایی بهنسبت آرامی برای استان مورد انتظار است و غبار محلی و گاهی وزش باد پدیده غالب در این مدت خواهد بود.
وی آسمان استان را بیشتر صاف همراه با غبار محلی و وزش باد و در برخی نقاط همراه با گردوخاک پیشبینی کرد.
کارشناس هواشناسی بوشهر اضافه کرد: جهت وزش باد در سطح استان و نواحی دور از ساحل متغیر، با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت، در نواحی ساحلی و روی دریا طی امروز بیشتر شمال غربی با سرعت ۱۲ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت و از فردا بیشتر شمال غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۸ کیلومتر در ساعت خواهد بود.
وی ارتفاع موج دریا را امروز ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی ۱۸۰ سانتی متر و از فردا ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر پیشبینی کرد.
مستانه گفت: فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت ۰۳:۳۰، مد اول ساعت ۰۹:۱۰، جزر دوم ساعت ۱۳:۰۰ و مد دوم ساعت ۲۰:۱۵ دقیقه خواهد بود.