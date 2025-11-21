پیش‌بینی کاهش وزش باد برای بوشهر

هواشناسی بوشهر پیش‌بینی کرد: با کاهش تدریجی سرعت وزش باد از روز شنبه، وضعیت جوی و دریایی استان به تدریج آرام خواهد شد.