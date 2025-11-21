پخش زنده
امام جمعه موقت شیراز گفت : حجاب راهِ تحقق جامعهای الهی، انسانی و امن است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، حجتالاسلام و المسلمین عادل حاجیپور، امام جمعه موقت شیراز در خطبههای نماز جمعه امروز حجاب را امانتی الهی دانست و گفت: حجاب فاطمی تنها یک پوشش ظاهری نیست، بلکه راهی برای تحقق جامعهای الهی، انسانی، امن و آرام است.
امام جمعه موقت شیراز با اشاره به وضعیت زنان در غرب اظهار داشت: دنیای غرب زن را به کالا و ابزار سرمایهداری تبدیل کرده است، در حالی که در اندیشه اسلامی، زن رکن اصلی خانواده و خاستگاه همه مولفههای قدرت است.
خطیب جمعه شیراز افزود: هر رفتاری که مانعی برای سعادت انسانها باشد، در دایره بیحجابی و بیعفتی قرار میگیرد.
حجتالاسلام و المسلمین حاجیپور افزود: دشمن تلاش میکند با ابزارهای مختلف، زن را به استثمار بکشد، و مقابله با این تهاجم فرهنگی نیازمند هوشمندی و جهاد همهجانبه است.
حجتالاسلام حاجیپور با گرامیداشت هفته بسیج، به اهمیت این شجره طیبه اشاره کرد و گفت: بسیج بیش از یک نام است؛ بسیج یک هویت، یک حقیقت و یک مکتب است که هر جامعهای با وجود آن به سربلندی و سعادت میرسد. بسیج ریشه در اندیشه جهادی و الهی دارد و الگویی برای استقلال، اقتدار، شهامت و ایستادگی در برابر زورگویان جهان است؛ تفکری که محدود به مرزهای ایران نیست و در جهان، از یمن و فلسطین گرفته تا نیجریه و قلب اروپا، مورد توجه جوانان است.
امام جمعه موقت شیراز افزود: دفاع تنها عرصه نقش آوری بسیج نیست؛ مسجد، مدرسه، خانواده و کمک به رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم نیز سنگر مجاهدت و نقش آفرینی بسیج است.
وی در پایان هفته بسیج را فرصتی برای بازشناسی هویت بسیجی و تقویت فرهنگ جهادی دانست