پخش زنده
امروز: -
رئیس دانشگاه گیلان گفت : برای نخستین بار در گیلان مرکز آموزشی ، پژوهشی و تحقیقاتی باغ گیاه شناسی و جنگل آموزشی و تحقیقاتی در دانشکده منابع طبیعی صومعهسرا راه اندازی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، رئیس دانشگاه گیلان در نشست بررسی مسائل و مشکلات دانشکده منابع طبیعی صومعهسرا با بیان اینکه دانشکده منابع طبیعی صومعهسرا در زمینه آموزشی و تحقیقاتی، چاپ مقالات علمی و پژوهشی دانشجویان و اساتید در مجلات دانشگاهی و بعنوان یک دانشکده استاندارد مقام برتر دانشکدههای کشور را کسب کرده گفت: برای اولین بار مرکز آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی باغ گیاه شناسی متناسب با خاک و آب و هوای گیلان در سطح یک و نیم راه اندازی شده است که تا ۳ هکتار افزایش مییابد.
علی باستی افزود: جنگل آموزشی و تحقیقاتی و زراعت چوب در سطح ۲۰ هکتار توسط دانشجویان این دانشکده در شهرستان صومعه سرا درحال اجراست که علاوه بر تولید چوب و درآمد حاصله از نظر اقتصادی برای توسعه و تجهیز دانشکده تأثیر بسزایی دارد.
نماینده مردم صومعهسرا در مجلس شورای اسلامی و فرماندار صومعهسرا دراین نشست بر حمایت از برنامهها و تجهیزات بروز دانشکده و زیرساختار و توسعه دانشکده و ارتقاء دانشکده به دانشگاه منابع طبیعی صومعهسرا تاکید کرد.
مدیر کل شیلات گیلان هم در این نشست بر حمایت از طرحهای تحقیقاتی و پژوهشی شیلات و آبزی پروری و ارائه تجهیزات مورد نیاز برای احداث کارگاه پرورش ماهی برای تولید کیفی و کمی ماهی در دانشکده تاکید کرد.
۷۰۰ دانشجوی کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا در رشتههای علوم مهندسی جنگل ، شیلات ، طبیعت و محیط زیست در دانشکده منابع طبیعی صومعهسرا مشغول به تحصیل هستند.