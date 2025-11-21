پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی مرودشت از کشف ۲ دستگاه موتورسیکلت فاقد مجوز به ارزش ۳ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.
سرهنگ علیرضا نوشاد اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی از خبری مبنی بر نگهداری موتورسیکلتهای قاچاق توسط افرادی در شهرستان مرودشت مطلع و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.
وی تصریح کرد: پس از هماهنگی قضایی ماموران به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن مکان، ۲ دستگاه موتورسیکلت فقد مجوز را کشف کردند.
فرمانده انتظامی "مرودشت" با بیان اینکه کارشناسان ارزش موتورسیکلتهای مکشوفه را ۳ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این رابطه مالکان پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند .