



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی مرودشت از کشف ۲ دستگاه موتورسیکلت فاقد مجوز به ارزش ۳ میلیارد ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علیرضا نوشاد اظهار داشت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی از خبری مبنی بر نگهداری موتورسیکلت‌های قاچاق توسط افرادی در شهرستان مرودشت مطلع و موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

وی تصریح کرد: پس از هماهنگی قضایی ماموران به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن مکان، ۲ دستگاه موتورسیکلت فقد مجوز را کشف کردند.

فرمانده انتظامی "مرودشت" با بیان اینکه کارشناسان ارزش موتورسیکلت‌های مکشوفه را ۳ میلیارد ریال برآورد کردند، گفت: در این رابطه مالکان پس از تشکیل پرونده تحویل مراجع قضایی شدند .