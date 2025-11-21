به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، هادی ملاکاظمی رئیس هیات کوهنوردی و دبیر همایش گفت: بیش از ۱۷۰ نفر از ۱۳ استان کشور حضور دارند و استان تهران به عنوان استان اول و استان سمنان هم استان چهارم است.

رضا زارعی رئیس فدراسیون کوهنوردی و صعود‌های ورزشی جمهوری اسلامی ایران گفت:کسانی که توانستند ۳۱ قله مرتفع ۳۱ استان را صعود کنند و هشت دوره اموزشی را پشت سر بگذارند نشان سیمرغ دریافت می‌کنند.

وی افزود: افرادی که امروز موفق به دریافت نشان سیمرغ شدند بین دو تا ده سال تلاش کردند تا بتوانند این طرح را به اتمام برسانند.