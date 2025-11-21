پخش زنده
بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدلهای پیش یابی بیانگر تداوم پایداری و سکون نسبی جو و وارونگی دما در استان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی، مرادی کارشناس هواشناسی استان گفت: بررسی و تحلیل آخرین خروجی مدلهای پیش یابی بیانگر تداوم پایداری و سکون نسبی جو و وارونگی دما در استان میباشد که میتواند سبب تداوم و تقویت پتانسیل انباشت آلایندههای جوی در اراک و سایر مناطق صنعتی و پر جمعیت استان شود و این شرایط حداقل تا اواسط هفته آینده (بویژه سه روز ابتدای هفته) ادامه خواهد داشت.
او افزود: روز گذشته هشدار سطح زرد هواشناسی آلودگی شماره ۲ اداره کل هواشناسی استان در خصوص کاهش کیفیت هوا در حد ناسالم برای گروههای حساس و در برخی از ساعات ناسالم برای همه گروهها صادر شده است.
از لحاظ دمایی بررسیها نشان دهنده تداوم سرمای شبانه طی روزهای آتی تا اواخر هفته آتی میباشد، اما طی سه روز ابتدای هفته آینده دمای روزانه روند افزایشی خواهد داشت.
بجز این طی پنج روز آینده آسمان استان عمدتا صاف همراه با غبار محلی پیش بینی میشود و با توجه به خروجی فعلی مدلها پدیده بارشی حداقل تا پایان هفته آینده در استان نخواهیم داشت.