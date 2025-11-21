پخش زنده
امروز: -
ثبت دادخواستهای حقوقی دردفاتر خدمات قضایی الکترونیکی الزامی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رییس دادگستری شهرستان آمل، راه اندازی دفاترخدمات قضایی وگذر از روشهای سنتی واستفاده از فناوریهای جدید را از رویکردهای مهم دستگاه قضایی برای ارائه دسترسی آسان به خدمات قضایی اعلام کرد.
علی طالبی" درنشست فصلی مدیران دفاترخدمات قضایی مازندران که با حضور معاون قضایی، معاون فناوری اطلاعات وکارشناسان دادگستری استان درآمل برگزار شد، گفت: استفاده از فناوریهای نوین، تبدیل روشهای سنتی به فرایندهای هوشمند، گذر از روشهای سنتی به روشهای نو، ارائه خدمات آسان و ارزان، کاهش هزینههای مردم، تغییر رویکردها با اولویت خدمت به مردم از اولویتهای مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است که میتواند منشا تحولات بهتر و خدمات آسان، دقیق، سریع و شفاف باشد از طرفی مانع فساد اداری شود.
وی افزود: این نشست فصلی با هدف رسیدگی به مشکلات زیرساختی مانند مشکلات اینترنتی و راهکارهای ارائه بهتر خدمات و رضایتمندی بیشتر مراجعه کنندگان به این دفاتر برگزار میشود.
رییس دادگستری آمل گفت: با توجه به ورودی پروندهها از دفاتر خدمات قضایی به سیستم دستگاه قضایی، ضروری است راهکارهای کاهش ورودی پروندهها به دادگستریها اجرایی شود.
طالبی، با اشاره به دستورالعمل مربوط به دفاتر خدمات قضایی الکترونیکی و الزام این دفاتر به تنظیم و ثبت شکایات و دادخواستهای حقوقی، از مردم خواست برای تنظیم و ثبت شکواییه و دادخواستهای حقوقی و سایر موارد حقوقی ابتدا از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی کنند.