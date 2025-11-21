به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ شهردار بوکان ضمن اعلام خبر انفجار کنترل شده در سایت دفن پسماند قورمیش از تلاش بدون وقفه این شهرداری برای فعال سازی هر چه سریعتر این سایت خبر داد.

امیر احمدی افزود: این انفجار‌ها برای عملیات اجرایی بزرگترین و مهم‌ترین پروژه زیست‌محیطی منطقه و با اخذ مجوز و هماهنگی استانداری انجام شد.

وی با اشاره به اینکه در سطح شهر بوکان ۱۹۰ کارگر و پاکبان کار برداشت زباله را برعهده دارند گفت: ۳۵ درصد از ماشین‌آلات برداشت زباله شهر مکانیزه است و علاوه بر آن ۲ دستگاه جاروب خیابانی خودکار نیز کار نظافت سطح شهر را انجام می‌دهند.

شهردار بوکان تاکید کرد: در حال حاضر روزانه به طور متوسط ۲۳۰ تُن انواع زباله در این شهرستان تولید می‌شود و سرانه تولید زباله هر فرد در بوکان روزانه یک کیلو و ۱۰۰ گرم است که این میزان تولید زباله در مقایسه با سرانه کشوری که ۷۰۰ گرم برای هر شهروند برآورد می‌شود، ۴۰۰ گرم بیشتر است.

وی ادامه داد: علاوه بر تولید این حجم از زباله‌تر و خشک روزانه به طور متوسط ۵۰ تن نخاله ساختمانی نیز در این شهر تولید می‌شود.

شهردار بوکان گفت: انتقال سایت پسماند از روستای شیخلر به قورمیش مشکلات در این حوزه را کاهش و کاهش آلاینده‌ها، جلوگیری از تخریب محیط زیست و حفظ تنوع محیط زیستی را موجب می‌شود.