به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، آیین تجلیل از مدال‌آوران هفتمین دوره المپیاد استعداد‌های برتر ورزش کشور با حضور مسئولان استانی در تالار وحدت ارومیه برگزار شد.

این مراسم با حضور رسول مقابلی معاون سیاسی، اجتماعی استاندار، شهین جهانگیری نماینده مردم ارومیه در مجلس، افشار کبیری مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، سجاد بیرامی مدیرکل ورزش و جوانان استان و جمعی از پیشکسوتان، مربیان و خانواده‌های ورزشکاران برگزار شد.

در این مراسم از ۵۱۵ استعداد ورزشی استان تقدیر و تجلیل شد. مقابلی، معاون سیاسی، اجتماعی استاندار، ضمن تبریک به مدال‌آوران و خانواده‌هایشان، آذربایجان‌غربی را مهد استعداد‌های بزرگ کشور توصیف کرد و بر اهمیت ورزش در تقویت سلامت جسمی و روانی، مسئولیت‌پذیری و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تاکید کرد.

وی همچنین با اشاره به توسعه زیرساخت‌های ورزشی و حمایت از استعداد‌ها و مربیان استان، گفت: موفقیت امروز ورزشکاران آغاز راه است و استان برای آینده‌ای درخشان برای آنها برنامه‌ریزی کرده است.