پخش زنده
امروز: -
فرمانده سپاه ناحیه سیاهکل گفت: بهمناسبت هفته بسیج بیش از ۲۰۰ ویژهبرنامه در این شهرستان برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ علی یعقوبی با بیان اینکه بهمناسبت هفته بسیج بیش از ۲۰۰ ویژهبرنامه در سطح این شهرستان برگزار خواهد شد گفت: مجموعه برنامهها با هدف ایجاد وحدت، تقویت همدلی اجتماعی و تبیین نقش مردممحور بسیج تدوین شده است.
وی همچنین با اشاره به جایگاه بسیج در جامعه افزود: بسیج یک جریان برخاسته از متن مردم است و حضور آن در عرصههای مختلف، همواره مبتنی بر مسئولیتپذیری و خدمت بوده است.
وی گفت: برنامههای هفته بسیج امسال با رویکرد تقویت اقتدار ملی و ارتقای روحیه خدمترسانی اجرا میشود و تلاش داریم ظرفیت جوانان و اقشار مختلف را در این مسیر فعال کنیم.
فرمانده سپاه ناحیه سیاهکل همچنین تأکید کرد: امروز بسیج میتواند در حوزههای فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی نقشآفرینی مؤثرتری داشته باشد و ما در برنامههای پیشرو این مسیر را دنبال میکنیم.