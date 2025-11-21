به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، سرهنگ علی یعقوبی با بیان اینکه به‌مناسبت هفته بسیج بیش از ۲۰۰ ویژه‌برنامه در سطح این شهرستان برگزار خواهد شد گفت: مجموعه برنامه‌ها با هدف ایجاد وحدت، تقویت هم‌دلی اجتماعی و تبیین نقش مردم‌محور بسیج تدوین شده است.

وی همچنین با اشاره به جایگاه بسیج در جامعه افزود: بسیج یک جریان برخاسته از متن مردم است و حضور آن در عرصه‌های مختلف، همواره مبتنی بر مسئولیت‌پذیری و خدمت بوده است.

وی گفت: برنامه‌های هفته بسیج امسال با رویکرد تقویت اقتدار ملی و ارتقای روحیه خدمت‌رسانی اجرا می‌شود و تلاش داریم ظرفیت جوانان و اقشار مختلف را در این مسیر فعال کنیم.

فرمانده سپاه ناحیه سیاهکل همچنین تأکید کرد: امروز بسیج می‌تواند در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی و حتی اقتصادی نقش‌آفرینی مؤثرتری داشته باشد و ما در برنامه‌های پیش‌رو این مسیر را دنبال می‌کنیم.