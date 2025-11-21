بر اساس داده‌های سامانه پایش کیفی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی بر اساس ذرات ۲.۵ میکرون، شاخص هوای تبریز ۱۵۸ و در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، همچنین وضعیت هوا در شهر جدید سهند به طور میانگین با شاخص ۱۵۷ در وضعیت قرمز و ناسالم برای همه است.

در وضعیتی که هوا ناسالم است، افراد مبتلا به بیماری قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان باید از فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل خودداری ورزند و افراد دیگر باید فعالیت‌های طولانی یا سنگین خارج از منزل را کاهش دهند.

طبق هشدار سطح نارنجی هواشناسی، روزهای شنبه و یکشنبه در تبریز و شهرهای صنعتی شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم خواهد بود.

بر اساس طبقه‌بندی پنج‌گانه صورت گرفته در شاخص کیفیت هوا از عدد صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوای بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.