پخش زنده
امروز: -
جانشین پلیس راه راهور فراجا، اعلام کرد: با توجه به ترافیک سنگین بار برگشت شمال به جنوب در محور چالوس و آزادراه تهران-شمال، از ساعت ۱۳ امروز تردد کلیه وسایل نقلیه از ابتدای آزادراه تهران-شمال به سمت مرزنآباد ممنوع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ سیاوش محبی افزود: از ساعت ۱۵ مسیر پل زنگوله شمال به جنوب به صورت یکطرفه درآمد تا بار ترافیکی آزادراه کاهش یابد و تردد روانتر شود.
وی همچنین در خصوص محور هراز گفت: این مسیر نیز به دلیل ترافیک پرحجم به صورت مقطعی در صورت لزوم از محدوده پاسگاه پلیس راه لاریجان به سمت پلور یکطرفه خواهد شد.
محبی در پایان تأکید کرد: سایر محورها از ترافیک پرحجم روان و عادی برخوردار هستند و از رانندگان درخواست شد با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و توجه به علائم پلیس، از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری کنند.