امروز در آخرین روز آبان‌ماه برای چهاردهمین روز متوالی، مشهدی ها زیر لایه‌ای سنگین و خاکستری از آلودگی‌های فسیلی تنفس می‌کنند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: شاخص کیفیت هوای کلانشهر مشهد همچنان در وضعیت «ناسالم» قرار دارد.

سعید محمودی افزود: این بحران مزمن محیطی که اکنون به یک معضل روزمره برای شهروندان مشهدی بدل شده است، ناشی از تداوم پایداری جوی در منطقه، مصرف افسارگسیخته سوخت‌های فسیلی در بخش‌های صنعتی و نیروگاهی و نیز حجم بالای ترافیک شهری است.

وی ادامه داد: این عوامل دست به دست هم داده و زنگ خطر جدی را برای سلامت شهروندان به صدا درآورده‌اند، به نحوی که لزوم تدوین و اجرای راهکار‌های فوری برای کاهش انتشار آلاینده‌ها و خروج از شرایط آلوده بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.

محمودی بیان کرد: میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۵۱ نشانگر هوای «ناسالم» برای تمامی افراد بوده که این شاخص در یک و ۲ ساعت گذشته نیز با عدد ۱۴۸ گویای ناسالم بودن و آلودگی هوا برای گروه‌های حساس است.

وی با بیان اینکه کیفیت هوای هشت منطقه مشهد در شرایط ناسالم برای تمامی افراد است، افزود: شاخص کیفیت در ۱۵ منطقه دیگر دارای ایستگاه سنجش آلودگی در شرایط «ناسالم» برای افراد حساس است.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی افراد حساس مانند بیماران قلبی - تنفسی، کودکان و زنان باردار باید از تردد غیرضروری در سطح شهر خودداری کرده و در صورت اضطرار برای خروج از منزل حتما توصیه‌های خودمراقبتی را در مناطق آلوده رعایت کنند.

محودی اظهار کرد: انتظار این است شهروندان مشهدی هم با کاهش رفت و آمد‌های غیرضروری نقش موثر خود را در بهبود کیفیت هوای این شهر ایفاء کنند.

قرارگیری شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰‌ای. کیو. آی به معنی وضعیت «پاک» و بین ۵۱ تا ۱۰۰‌ای. کیو. آی نشانگر وضعیت «سالم» است.

همچنین وقتی شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰‌ای. کیو. آی قرار می‌گیرد به معنای «آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان» بوده و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰‌ای. کیو. آی به معنای «آلودگی هوا برای همه سنین» محسوب می‌شود.

قرارگیری شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰‌ای. کیو. آی نیز نشانگر وضعیت «اضطراری» و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت «بحرانی» آلودگی هواست.