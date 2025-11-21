به گزارش خبرگزاری صداو سیمامرکز یزد، همزمان با ایام فاطمیه، ۲۷ دیگ آش نذری (آش امام حسین) در خیابان شاهد صفاییه یزد پخت و در بین مردم توزیع شد.

پخت و توزیع آش نذری (آش گندم یا آش امام حسین) چندسالی است که در این خیابان به همت خانواده بلبلی و دیگر خیران شروع شده است و این آش بعداز طبخ در بین مردم توزیع می‌شود.

اما آش گندم از آن جهت آش امام حسین نام گرفته که مردم یزد هر آش را نذر یکی از خاندان اهل بیت (ع) می‌کنند به عنوان مثال آش رشته معمولا نذری حضرت عباس (ع) است و از آن به عنوان آش ابوالفضل یاد می‌شود و یا آشی که به آش آبادانی معروف است، نذری امام سجاد (ع) است و از آن به عنوان آش زین العابدین (ع) یاد می‌شود.