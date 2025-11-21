بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، نشست مشترک مهرناز اسکندری، سرپرست ادارهکل بهزیستی استان بوشهر، با غلامعباس حسینی، مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی با هدف بررسی راهکارهای توسعه همکاریهای اجتماعی و بهرهگیری از ظرفیتهای صنعت گاز در حمایت از جامعه هدف بهزیستی برگزار شد.
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی در این نشست با اشاره به دغدغهمندی مدیران بهزیستی برای ارتقای خدمات اجتماعی، گفت: پارس جنوبی مسئولیت اجتماعی را یک اقدام نمادین نمیداند؛ بلکه آن را یک تعهد پایدار، برنامهمحور و مبتنی بر ظرفیتسازی میشناسد.
غلامعباس حسینی با اشاره به گزارشهای ارائهشده از سوی بهزیستی درباره نیازهای چهار شهرستان جنوبی افزود: چالشها و اولویتهای مطرحشده بهطور کامل شفاف، واقعی و قابل پیگیری است. مجتمع گاز پارس جنوبی آمادگی دارد در چارچوب تعهدات اجتماعی خود، همکاری و همراهی لازم را برای عملیاتیسازی این برنامهها با جدیت انجام دهد.
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی ادامه داد: با برنامهریزی دقیق و همافزایی میان مجتمع گاز پارس جنوبی و بهزیستی استان، میتوان گامهای مؤثری در حوزه توانمندسازی مددجویان، بهبود رفاه، ارتقای سلامت اجتماعی و توسعه خدمات حمایتی در منطقه برداشت.
توسعه خدمات بهزیستی با همراهی صنعت گاز امکانپذیرتر میشود
سرپرست ادارهکل بهزیستی استان بوشهر نیز در این نشست نیز با قدردانی از حمایتها و همکاریهای مجتمع گاز پارس جنوبی گفت: با توجه به گستره خدمات بهزیستی و محدودیت منابع دولتی، شناسایی شرکای اجتماعی جدید بهویژه در بخش نفت و گاز یک ضرورت راهبردی است.
مهرناز اسکندری افزود: امیدواریم با تقویت این همکاری و بهرهگیری هدفمند از ظرفیتهای بالقوه پارس جنوبی، شاهد افزایش کارآمدی برنامههای بهزیستی و ارتقای سطح رفاه اجتماعی جامعه هدف بهویژه ساکنان پیرامونی منطقه پارس باشیم.
در پایان این نشست، دو طرف بر تداوم تعاملات و تدوین برنامههای مشترک در حوزه مسئولیتهای اجتماعی تأکید کردند تا مسیر توسعه خدمات بهزیستی در چهار شهرستان جنوبی با اتکا بر توان صنعت گاز شتاب بیشتری گیرد.