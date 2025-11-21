ترافیک سنگین در محورهای مازندران؛ کندوان یک طرفه شد
محور کندوان به دلیل ترافیک سنگین و با هدف بازگشت مسافران از شمال یک طرفه شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ مرکز مدیریت راههای مازندران اعلام کرد ترافیک در محور چالوس مسیر جنوب به شمال محدوده سیاه بیشه و مسیر شمال به جنوب محدوده میانک و در محور هراز مسیر شمال به جنوب محدوده سه راهی چلاو سنگین است.
ترافیک در محورهای سوادکوه و ساری سمنان عادی و روان و فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.
رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی مازندران گفت: با توجه به ترافیک سنگین در مسیر شمال به جنوب جاده چالوس از ساعت ۱۳ امروز جمعه ۳۰ آبان ماه تردد تمامی وسایل نقلیه در این مسیرها از شمال به جنوب ممنوع شد.
سرهنگ عبادی افزود: از ساعت ۱۵ نیز مسیر پل زنگوله شمال به جنوب نیز یک طرفه خواهد شد تا بار ترافیکی آزادراه کاهش یافته و تردد روانتر شود.
او با بیان اینکه این محدودیتها ساعت ۲۴ پایان خواهد یافت، ادامه داد: در محور هراز به دلیل ترافیک پرحجم در صورت لزوم به صورت مقطعی جاده از محدوده پاسگاه پلیس راه لاریجان به سمت پلور یکطرفه خواهد شد.