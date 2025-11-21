به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون قضایی و فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری مازندران، با اشاره به فعالیت ۷۶ دفترخدمات الکترونیکی قضایی دراستان، از راه اندازی ۲۴ دفترجدید دیگرخدمات قضایی درشهر‌های وبخش‌های استان تا پایان امسال خبر داد.

علی اکبرشیرسوار در حاشیه نشست فصلی مدیران دفاترخدمات قضایی مازندران در آمل گفت: آزمون جذب و صلاحیت مدیران دفاترخدمات الکترونیکی قضایی، امسال برگزار شد و این دفاتربه تدریج تا پایان امسال درشهر‌ها وبخش‌های استان راه اندازی خواهد شد.



وی افزود: مازندران در راه اندازی دفاترخدمات الکترونیکی قضایی یکی از سه استان برتر کشور و در توسعه زیرساخت‌های حوزه فناوری دادگستری مازندران رتبه نخست کشوری را دراختیار دارد.

معاون قضایی و فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری مازندران، با بیان اینکه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی به عنوان بزرگترین همکار بخش خصوصی قوه قضاییه، نقشی مهمی در برطرف کردن برخی از مشکلات دارند، گفت: درگذشته مردم برای رسیدگی ودریافت خدمات قضایی خودشان مجبور به مراجعه حضوری به دادگستری ودادسر‌ها بودند که سبب اطاله دادرسی‌ها و ازدحام در مراجع قضایی می‌شد.



وی با بیان اینکه از سال گذشته سامانه تنظیم (سامانه نوبت دهی) راه اندازی شد افزود: در این سامانه فرد به صورت بر خط می‌تواند شلوغی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را مشاهده کند و با توجه به محدوده جغرافیایی، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی خلوت را انتخاب کند.