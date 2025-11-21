پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در خطبههای این هفته نماز جمعه، امام جمعه سردشت با اشاره به اهمیت عبرتگیری از گذشته و نشانههای الهی، از غفلت برخی افراد نسبت به هشدارهای آشکار خداوند انتقاد کرد.
ماموستا محمد واوی با بیان اینکه مرگ اطرافیان یکی از بزرگترین تذکرات الهی است، گفت: هر روز شاهد فوت عزیزان و آشنایان هستیم، اما بسیاری از ما از این رویدادها درس نمیگیریم و همچنان به نافرمانی خداوند، تضییع حقالناس، اختلاس و خوردن اموال دیگران ادامه میدهیم.
وی افزود: انسان مؤمن باید از سرنوشت پیشینیان پند بگیرد و رفتار امروز خود را با معیارهای الهی بسنجد.
امام جمعه سردشت در بخش دیگری از خطبهها، فرارسیدن هفته بسیج را نیز تبریک گفت و نقش بسیج در امنیت و خدمترسانی را ارزشمند و تعیینکننده عنوان کرد.
او در پایان تأکید کرد: بازگشت به مسیر الهی، رعایت تقوا و توجه به نشانههای خداوند، راه سعادت فردی و اجتماعی است.