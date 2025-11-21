به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ آیین عبادی سیاسی نماز جمعه به امامت حجت الاسلام حسین فصیح نیا امام جمعه شهرستان نقده اقامه شد.

امام جمعه نقده ضمن سفارش به تقوای الهی با اشاره به ۵ آذرسالروزتاسیس بسیج افزود: بسیج در جامعه ما نقش مهمی دارد و بسیجیان با روحیه انقلابی در تمامی مسائل ودر عرصه‌های مختلف نقش آفرینی دارند.

حجت الاسلام فصیح نیا بسیج را یک مکتب دانست و تصریح کرد: ما باید قدر دان اقدامات این نهاد در عرصه‌های مختلف بخصوص دفاع از ارزش‌های انقلاب و اسلام باشیم والبته مسئولین نیز با حرکت بسیجی وار؛ بایدتفکر بسیج را به متن و بطن نهاد‌های مختلف نظام اسلامی و ادارات بکشانند.

وی ضمن تسلیت ایام شهادت خانم فاطمه زهرا (س) با قدردانی ازقشر‌های مختلف مردم که در مراسم مختلف این روز را ارج نهاده‌اند با اشاره به نظرات دانشمندان مختلف اسلامی در خصوص آن حضرت گفت: دانشمندان اهل سنت در مورد عظمت خانم فاطمه زهرا (س) بار‌ها نوشته و گفته‌اند که هیچ قلمی توان نوشتن در مورد بانوی بزرگ اسلام ندارد.

حجت الاسلام فصیح نیا با تشریح خصوصیات فردی، اجتماعی و دفاع از ارزش‌های اسلامی حضرت فاطمه زهرا (س) افزود: بانوان ما باید عظمت و فضائل اخلاقی آن حضرت را در زندگانی خود بخصوص تربیت فرزندان الگو قرار دهند.