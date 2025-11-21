پخش زنده
از ابتدای امسال در مجتمع پتروشیمی لردگان ۴۵۵ هزارتن اوره و۲۸۵هزار تن آمونیاک تولید شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرعامل مجتمع پتروشیمی لردگان گفت: با تلاش متخصصان این واحد صنعتی تولید این شرکت افزایش یافت.
اکبر اسمعیلی افزود: از ابتدای امسال در این واحد صنعتی ۴۵۵ هزارتن محصول اوره و۲۸۵هزار تن آمونیاک تولید شده است که این میزان تولید در مدت بهره برداری از این واحد صنعتی بی سابقه بوده است.
رییس مجتمع پتروشیمی لردگان، با کمک متخصصان این واحد صنعتی کاتالیست رآکتور تعویض و بهسازی شد که درنتیجه ظرفیت تولید واحد آمونیاک از ۷۶ به ۹۰ درصدوظرفیت تولید اوره نیز ۷۵ به ۸۰ افزایش یافت که متعاقبا تولید این دو محصول افزایش یافت.
وی افزود: همین امر باعث شد که درآمد این محصول از ابتدای امسالبا ۳۰ درصد افزایش ۱۰۰ میلیون دلار درآمد ارزی ازصادرات کود اوره عاید کشورکند.
مجتمع پتروشیمی لردگان با ۴۰ هزار سهامدار در شهرستان فلارد واقع شده است.