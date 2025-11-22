بهبود روند ترانزیت کالا و خدمات بندری در بوشهر

سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: با فعال شدن بخش‌هایی از مجتمع نگین، روند ترانزیت کالا و خدمات بندری بهبود چشمگیری داشته که این موضوع نقش مؤثری در رونق اقتصادی استان بوشهر و افزایش سهم آن در تجارت منطقه‌ای ایفا می‌کند.