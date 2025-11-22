بهبود روند ترانزیت کالا و خدمات بندری در بوشهر
سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: با فعال شدن بخشهایی از مجتمع نگین، روند ترانزیت کالا و خدمات بندری بهبود چشمگیری داشته که این موضوع نقش مؤثری در رونق اقتصادی استان بوشهر و افزایش سهم آن در تجارت منطقهای ایفا میکند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سیاوش ارجمندزاده در بازدید محمدصادق قنادزاده معاون سازمان توسعه تجارت از بندر بوشهر، اظهار کرد: بندر بوشهر با موقعیت و شرایط استراتژیک خود در اقتصاد ملی و بهویژه در حوزه اقتصاد دریامحور نقشی راهبردی ایفا میکند.
وی افزود: طرح توسعه بندر بوشهر به دلیل همجواری با شهر و کمبود فضا در مجتمع بندری نگین دنبال میشود و در این راستا طرحهای زیرساختی متنوعی در این مجتمع بندری عملیاتی شده است.
سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ادامه داد: همزمان با اجرای طرحهای توسعهای و زیرساختی مجتمع بندری نگین، ساخت جاده جدید دسترسی و پل به این مجتمع بندری نیز اکنون در مرحله پایانی قرار گرفته است.
ارجمندزاده یادآور شد: با تکمیل جاده جدید، از محل اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی سازمان بنادر و دریانوردی جاده سابق بهسازی و اصلاح میشود که این مهمی اقدامی ارزشمند برای تسهیل تردد ساکنان جزیره شیف و شرکتهای پیرامونی است.
وی با اشاره به نقش و جایگاه مجتمع بندری نگین به عنوان آینده بندر بوشهر، تأکید کرد: توسعه مجتمع بندری نگین علاوه بر افزایش ظرفیتهای عملیاتی، موجب ارتقای رقابت پذیری و نقش بندر بوشهر در تجارت داخلی و بینالمللی میشود.
سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر با اشاره به برنامههای آینده بندر بوشهر، اضافه کردکرد: توسعه زیرساختها در مجتمع نگین، ایجاد تسهیلات پیشتیبانی و زیرساختی و افزایش ظرفیت تخلیه و بارگیری کالا از اولویتهای اصلی این طرح است که نقش مهمی در جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی دارد.
وی عنوان کرد: هم اکنون با فعال شدن بخشهایی از مجتمع نگین، روند ترانزیت کالا و خدمات بندری بهبود چشمگیری داشته و این موضوع نقش مؤثری در رونق اقتصادی استان بوشهر و افزایش سهم آن در تجارت منطقهای ایفا میکند.