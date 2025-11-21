پخش زنده
امروز: -
در تمامی مشکلات و بحرانهایی که دشمنان ایجاد میکنند، بسیج پیشقدم بوده و با ایمان در مقابل دشمن ایستادگی میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ امام جمعه موقت اصفهان در خطبههای نماز جمعه این هفته با گرامیداشت هفته بسیج، بسیج را ضامن حفظ انقلاب و اسلام بیان و تأکید کرد: بسیج یعنی جمعیت ۹۰ میلیونی ایران که باایمان و انگیزه الهی در برابر مشکلات و دشمنان پیشقدم میشوند و از کشور دفاع میکنند. بسیج، لشکر خداست؛ همان گونه که خداوند در آسمانها لشکر دارد، بسیج در زمین نماینده همان قدرت و ایمان است.
حجتالاسلام سید مجتبی میردامادی افزود: مسئولیت همگان این است که بسیجی باشند و از آموزههای بسیج در زندگی فردی و اجتماعی خود بهره ببرند.
خطیب جمعه اصفهان، یکی از چالشهای مهم کشور را پیر شدن نسل ایرانی و در مقابل کاهش فرزندآوری برشمردو تاکید کرد: با توبه و بازگشت به خداوند، این مشکل برطرف شود.
حجتالاسلام سید مجتبی میردامادی، همچنین به اهمیت نماز استسقاء و دعا برای نزول باران اشاره کرد و گفت: در روزهایی که توجه مردم به دعا و نماز بیشتر است، لازم است با توبه و بازگشت به خداوند، رحمت الهی را طلب کنیم. سنت برگزاری نماز باران از پیامبر (ص) تا امام رضا (ع) و امام سجاد (ع) ادامه داشته و همواره تأثیرگذار بوده است.
امامجمعه موقت اصفهان همچنین با تسلیت ایام شهادت حضرت زهرا (س)، گفت: فاطمه زهرا (س) سرور زنان عالم است و علت رسیدن ایشان به این مقام، مجاهدتهای خالصانه و ایستادگی در برابر تهمتها و بدعتها بود. اگر نبود فداکاریهای ایشان و فرزندانش، شیعه و اسلام نیز وجود نداشت.
وی با اشاره به توصیههای رهبر معظم انقلاب درباره حضرت زهرا (س) گفت: ایشان سرور زنان اهل عالم هستند و در بهشت نیز بالاتر از سایر زنان جایگاه دارند. درس بزرگ حضرت زهرا (س)، ایستادگی در مسیر حق و مجاهدت خالصانه برای حفظ دین و جامعه است.