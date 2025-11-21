پخش زنده
امروز: -
شمار ذرات آلوده هوا در آبادان و خرمشهر بازهم از مرزهای مجاز عبور کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، ۶ شهر در استان خوزستان در وضعیت قرمز و ۸ شهر دیگر در وضعیت نارنجی آلودگی هوا قرار دارند.
براساس دادههای سامانه پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز، جمعه ۳۰ آبان ماه در هویزه روی عدد ۱۹۵، اهواز ۱۶۸، کارون ۱۵۹، بهبهان ۱۵۸، شوشتر و ماهشهر ۱۵۴ AQI قرار گرفت که گویای وضعیت قرمز و ناسالم هوا برای همه گروههای سنی است.
در این زمان آغاجاری با ۱۳۰، خرمشهر ۱۱۸، ملاثانی و اندیکا ۱۱۷، آبادان ۱۰۹، اندیمشک ۱۰۶، امیدیه ۱۰۳ و دزفول ۱۰۲ AQI در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار گرفتند.
دادههای این سامانه نشان میدهد که باغملک، رامهرمز، شادگان، شوش، لالی، مسجدسلیمان، هفتکل و هندیجان شهرهای با وضعیت قابل قبول و ایذه و دهدز شهرهای با هوای پاک استان خوزستان هستند.