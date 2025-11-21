به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،در حکمی از سوی مصطفی دهقانیان رئیس انجمن کونگ فوتوآ کشور، فرزاد مسعوی رزمی‌کار اقلید مربی تیم ملی این رشته ورزشی شد.

مسعودی در کارنامه ورزشی خود قهرمانی استانی و کشوری در سال‌های ۸۴ تا ۹۴، سرگروهی تیم رزمی دانشگاه آزاد اسلامی، عضویت تیم رزمی نیرو‌های مسلح و کسب عنوان نایب قهرمانی آسیا در سال ۲۰۱۵ را دارد.

همچنین او در رقابت‌های آسیایی ۲۰۲۱ و ۲۰۲۳ موفق به کسب مقام قهرمانی و دریافت تندیس «فنی‌ترین بازیکن» شده است.

همکاری با مربیان برجسته داخلی و خارجی از دیگر بخش‌های پرونده حرفه‌ای این مربی ملی است.