به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، امین آقایی گفت: در پی رسیدگی قضایی به پرونده تصرف عدوانی اراضی حفاظت‌شده محیط زیست در صومعه‌سرا، یکی از متخلفان علاوه بر محکومیت به حبس تعزیری، با رأی دادگاه به ارائه ۲۷۰ ساعت خدمت عمومی رایگان برای جمع‌آوری گیاه مهاجم سنبل آبی از تالاب محکوم شد.

وی افزود: بر اساس شکایت اداره حفاظت محیط زیست و رأی صادره از سوی دادگاه کیفری شهرستان صومعه‌سرا، متخلف به اعاده وضع اراضی تصرف شده به حالت سابق و یک ماه حبس تعزیری محکوم شد.

وی خاطر نشان کرد: ۲۷۰ ساعت خدمات عمومی رایگان شامل جمع آوری گیاه مهاجم سنبل تالابی از تالاب‌های استان جایگزین مجازات حبس وی شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست صومعه‌سرا تأکید کرد: در صورت‌عدم اجرای صحیح مجازات جایگزین، تخلف از اجرای آن یا ایجاد مانع عمدی توسط محکوم، مجازات حبس تعزیری به اجرا خواهد شد.