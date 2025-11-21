افزایش غلظت آلاینده‌ها در جنوب غرب خوزستان تا اواسط هفته آینده و غبار صبحگاهی پدیده غالب آبادان و خرمشهر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: تا اواسط هفته آینده پدیده غالب غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های صنعتی استان است.

محمد سبزه زاری اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش یابی هواشناسی همچنان تا اواسط هفته آینده جوی پایدار را بر روی استان نشان می‌دهد.

وی افزود: در این ایام پدیده غالب غبار صبحگاهی و افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های صنعتی استان خواهد بود.

سبزه زاری ادامه داد: تا اواسط امروز شمال خلیج فارس مواج است و طی فردا افزایش ۲ تا ۴ درجه‌ای دما پیش بینی می‌شود.

مدیر کل هواشناسی خوزستان می‌گوید: در شبانه روز گذشته گتوند با دمای ۲۹.۷ و ایذه با دمای ۳.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرم‌ترین و سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند و اهواز به بیشینه دمای ۲۸.۵ و کمینه دمای ۱۱.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.