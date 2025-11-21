پخش زنده
همایش «یار مهربان» به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی در کانون فرهنگی پرورشی کودکان و نوجوانان پادادشهر اهواز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، همایش یار مهربان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، روز توسط ستاد هماهنگی کانونهای مساجد خوزستان و کانون فرهنگی هنری خاتم اهواز در کانون فرهنگی پرورشی کودکان و نوجوانان پادادشهر برگزار شد.
این همایش که با استقبال خوب شهروندان همراه بود، دکتر رستمی، رئیس انجمن علمی ارتقای کتابخانههای عمومی کشور و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران، بر بالا بردن اطلاعات خانوادهها در خصوص ویژگیهای روانشناسی کودک، شناخت ادبیات کودک و چگونگی علاقهمند کردن کودکان و نوجوانان با کتاب و کتابخوانی سخنانی ایراد کرد.
اجرای گروه سرود زهرائیون، شاهنامه خوانی، برگزاری غرفه کودک، عکاسی با کتاب و اهدای کتاب به شرکتکنندگان از جمله برنامههای این همایش بود.