پخش زنده
امروز: -
امام جمعه کیش، گفت: روحیه بسیجی، ضامن پیشرفت ایران و خنثیکننده توطئههاست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجتالاسلام والمسلمین بینیاز در خطبههای نمازجمعه با گرامیداشت هفته بسیج بر نقش تعیینکننده روحیه بسیجی در حفظ انقلاب، تقویت مقاومت و ناکامکردن طرحهای استکبار تأکید کرد.
امامجمعه کیش با اشاره به روز حکمت و فلسفه، این ایام را فرصتی برای توجه به حکمت و اندیشه دانست.
او با گرامیداشت یاد شهدا و مدافعان حرم، گفت: مجاهدت جوانان ایران اسلامی نقشههای استکبار جهانی را در منطقه خنثی کرد و پایان داعش بهطور رسمی اعلام شد.
امامجمعه کیش با بیان اینکه مکتب شهید سلیمانی همچنان با صلابت ادامه دارد، افزود: فتحالفتوح حضرت امام خمینی (ره)، پرورش جوانان بسیجی بود.
او افزود: روحیه و تفکر بسیجی، سرمایه اصلی انقلاب اسلامی و مظهر ایثار، اخلاص، استقامت و حضور در میدانهای خطر است.
امام جمعه کیش، بسیج را مدرسه عشق و لشکر مخلص خدا توصیف کرد و گفت: بسیج از دل مردم برخاسته و حامی مظلومان و مستضعفان است.
حجت الاسلام و المسلمین بینیاز با اشاره به تداوم تهدیدها و توطئههای دشمنان، خاطرنشان کرد: هیچیک از فشارها، تهدیدها و جنگ روانی نتوانسته حرکت انقلاب اسلامی را متوقف کند و پرچم جمهوری اسلامی ایران نهتنها در منطقه، بلکه در سراسر جهان الهامبخش مقاومت است و روحیه مقاومت جهانی شده است.
امامجمعه کیش به دو قطعنامه اخیر غرب علیه ایران اشاره کرد و گفت: آمریکا و برخی کشورهای اروپایی تلاش میکنند با ابزارهای سیاسی و فشارهای بیشتر به اقتصاد کشور ضربه بزنند، اما اتحاد مردم و رهبری، این نقشهها را ناکام میگذارد.
او با اشاره به وضعیت قیمتها، خواستار اقدام فوری دولت در نظارت بر بازار، مهار انحصارها، حمایت از تولیدکنندگان، حذف واسطهها و تقویت سفره اقشار ضعیف شد و گفت: مردم نیز با صرفهجویی و همراهی میتوانند به مدیریت صحیح و عبور از مشکلات کمک کنند.