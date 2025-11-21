امام جمعه کیش، گفت: روحیه بسیجی، ضامن پیشرفت ایران و خنثی‌کننده توطئه‌هاست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت‌الاسلام والمسلمین بی‌نیاز در خطبه‌های نمازجمعه با گرامیداشت هفته بسیج بر نقش تعیین‌کننده روحیه بسیجی در حفظ انقلاب، تقویت مقاومت و ناکام‌کردن طرح‌های استکبار تأکید کرد.

امام‌جمعه کیش با اشاره به روز حکمت و فلسفه، این ایام را فرصتی برای توجه به حکمت و اندیشه دانست.

او با گرامیداشت یاد شهدا و مدافعان حرم، گفت: مجاهدت جوانان ایران اسلامی نقشه‌های استکبار جهانی را در منطقه خنثی کرد و پایان داعش به‌طور رسمی اعلام شد.

امام‌جمعه کیش با بیان اینکه مکتب شهید سلیمانی همچنان با صلابت ادامه دارد، افزود: فتح‌الفتوح حضرت امام خمینی (ره)، پرورش جوانان بسیجی بود.

او افزود: روحیه و تفکر بسیجی، سرمایه اصلی انقلاب اسلامی و مظهر ایثار، اخلاص، استقامت و حضور در میدان‌های خطر است.

امام جمعه کیش، بسیج را مدرسه عشق و لشکر مخلص خدا توصیف کرد و گفت: بسیج از دل مردم برخاسته و حامی مظلومان و مستضعفان است.

حجت الاسلام و المسلمین بی‌نیاز با اشاره به تداوم تهدید‌ها و توطئه‌های دشمنان، خاطرنشان کرد: هیچ‌یک از فشار‌ها، تهدید‌ها و جنگ روانی نتوانسته حرکت انقلاب اسلامی را متوقف کند و پرچم جمهوری اسلامی ایران نه‌تنها در منطقه، بلکه در سراسر جهان الهام‌بخش مقاومت است و روحیه مقاومت جهانی شده است.

امام‌جمعه کیش به دو قطعنامه اخیر غرب علیه ایران اشاره کرد و گفت: آمریکا و برخی کشور‌های اروپایی تلاش می‌کنند با ابزار‌های سیاسی و فشار‌های بیشتر به اقتصاد کشور ضربه بزنند، اما اتحاد مردم و رهبری، این نقشه‌ها را ناکام می‌گذارد.

او با اشاره به وضعیت قیمت‌ها، خواستار اقدام فوری دولت در نظارت بر بازار، مهار انحصارها، حمایت از تولیدکنندگان، حذف واسطه‌ها و تقویت سفره اقشار ضعیف شد و گفت: مردم نیز با صرفه‌جویی و همراهی می‌توانند به مدیریت صحیح و عبور از مشکلات کمک کنند.