پیشنهاد ۵۰ همتی برای تامین کالابرگ تا دهک هفت
رییس کمسیون اجتماعی مجلس گفت: پیشنهاد شد ۵۰ همت برای تامین کالابرگ مردم تا دهک هفت تامین شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ علی بابایی کارنامی در مراسم سالگرد تصویب قانون کار در ساری با بیان اینکه دهکبندی باید به سمت عدالت اجتماعی حرکت کند، گفت: پیشنهاد دادیم از ماه ۵۰ همت بعد برای رفع مشکلات و تامین کالابرگ مردم تا دهک هفت تامین شود.
رییس کمسیون اجتماعی مجلس گفت: ارائه کالابرگ به شیوه فعلی، در حال انجام است، اما افزایش قیمتها نباید فشاری بر زندگی مردم وارد کند.
نماینده مردم ساری و میاندورود در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متناسبسازی حقوق بازنشستگان نیز در دومرحله انجام و با توجه به تورم و وضعیت اقتصادی، تصمیمات خوبی گرفته شد.
بابایی کارنامی با بیان اینکه تعامل دولت و مجلس سبب افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان شد گفت: کارگران امروز در مظلومیت حداکثری به سر میبرند و اساس اجرای قوانین برای کارگران و بازنشستگان باید اجرای عدالت باشد.
رییس کمسیون اجتماعی مجلس افزود: مشکلات حوزه کار، تولید و اقتصادی که بخشی از آن به مباحث بین المللی باز میگردد باید برای مردم درست تبیین شود.
او با بیان اینکه اگر صدای اکثریت یکدست باشد جامعه کارگری در جایگاه واقعی خود قرار میگیرد، ادامه داد: در برخی شهرهای مازندران مانند آمل و بابل به دلیل حضور نمایندگانی از حوزه کارگری در شورای اسلامی شهر، کمترین مشکلات کارگران ساختمانی وجود دارد.