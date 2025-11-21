پخش زنده
امروز: -
عشایر ایران در رزمایش «مشهد شهیدان شلمچه» در استان خوزستان با آرمان های شهدای والامقام تجدید بیعت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مسئول سازمان بسیج عشایری کشور روز جمعه در جریان برگزاری رزمایش «مشهد شهیدان شلمچه» در استان خوزستان گفت: عشایر سراسر کشور با آرمانهای شهدای دفاع مقدس تجدید بیعت کرده و آمادگی کامل خود را برای تبعیت از فرمانهای رهبر معظم انقلاب نشان دادند.
سید علی صالحی ساداتی اظهار کرد: عشایر سراسر کشور در این مراسم باشکوه، با آرمانهای شهدای دفاع مقدس تجدید بیعت کردند.
وی بیان داشت: جامعه عشایری کشور همانگونه که در شکلگیری و پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین در دوران دفاع مقدس نقش موثری ایفا کرد، امروز نیز آمادگی کامل و تبعیت محض خود را از فرمانهای حضرت آیتالله امام خامنهای، فرمانده معظم کل قوا، اعلام میکند.
صالحی ساداتی تصریح کرد: عشایر غیرتمند ایراناسلامی آمادگی دارند تا سرحد جان از دستورات معظمله تبعیت و در این مسیر تلاش کنند.
همه برنامههای بسیج با مردم و برای مردم است
سردار حسین معروفی، معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین کشور در این همایش با بیان اینکه تمام برنامههای بسیج با مردم و برای مردم و با رویکرد مردمی است اظهار کرد: برنامههای هفته بسیج با شرایط پسابرجام و ادامه جنگ تحمیلی اقتصادی آمریکا علیه ملت ایران، ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و تاکید و فرمان مقام معظم رهبری بر وحدت، متمرکز شده است.
وی افزود: بسیج همواره از مردم، برای مردم و با مردم بوده است، اما رویکرد امسال به گونهای است که تمام برنامهها با مشارکت مستقیم مردم طراحی و اجرا میشود.
سردار معروفی آغاز برنامههای هفته بسیج از یادمان شلمچه را نمادین و نشانه عهد و پیمان دوباره با آرمانهای شهیدان عنوان کرد و گفت: پیشکسوتان، عشایر، متنفذین و بزرگان عشایر از ۲۴ استان کشور بهصورت داوطلبانه در این حرکت بزرگ مشارکت کردند و حضور آنان در این مکان، بهصورت تصویری و از طریق رسانههای ملی، محلی و فضای مجازی در سراسر کشور پخش شد.
معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین کشور رمز این حرکت را «یا فاطمه الزهرا (س)» اعلام کرد و گفت: اختتامیه برنامههای هفته بسیج نیز متفاوت از سالهای گذشته، پنجشنبه بعدازظهر در گلزار مطهر شهدای سراسر کشور و با عهدی دوباره با شهدا برگزار خواهد شد.
وی در پایان با اشاره به حضور برادران و خواهران اهل تسنن در این تجمع، تصریح کرد: این حرکت معنادار، گامی در جهت تحقق وحدت مقدس و هماهنگی بین اقوام و مذاهب مختلف در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود.
شلمچه یکی از مهمترین مناطق یادمانی و عملیاتی دوران دفاع مقدس در جنوب غربی ایران است که در مرز ایران و عراق واقع شده و نقش کلیدی در آزادسازی خرمشهر و دیگر عملیاتهای جنگ تحمیلی ایفا کرده است.
این منطقه در شهرستان خرمشهر استان خوزستان قرار دارد و فاصله آن تا مرکز استان، یعنی اهواز، حدود ۱۱۰ کیلومتر است. شلمچه امروزه بهعنوان یادمانی ملی و محل برگزاری رزمایشها و مراسمهای بزرگداشت شهدا شناخته میشود و هرساله میزبان بازدیدکنندگان و عشایر از سراسر کشور است.