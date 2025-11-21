پخش زنده
مشاور حقوقی سازمان راهداری و حملونقل جادهای بر ضرورت مداخله بهموقع در حفظ حریم راهها تاکید کرد و گفت: اقدامات پیشگیرانه میتواند از بروز مشکلات و هزینههای سنگین جلوگیری کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مشاور حقوقی سازمان راهداری و حملونقل جادهای گفت: پایش و حفاظت از حریم راهها نیازمند تدابیر پیشگیرانه، همکاری دستگاهها و بهرهگیری از فناوریهای نوین است.
صادقی در همایش صیانت از حریم راه که با حضور مدیرکل دفتر نگهداری حریم راهها، دادستان مرکز استان، دادستان نظامی، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی، معاون سیاسی استاندار و سایر مسئولان برگزار شد، تصریح کرد: با توجه به گستردگی راهها در استان، پایش، صرفا با روشهای سنتی کافی نیست و بهرهمندی از فناوریهای نوین برای کنترل و حفاظت از حریم راهها ضروری است.
وی بر اهمیت آموزش و فرهنگسازی در زمینه صیانت از حریم راهها تاکید کرد و افزود: آموزش مسئولان، فرهنگسازی عمومی و همکاری بین دستگاهها باید بهطور همزمان اجرا شود تا اقدامات پیشگیرانه موثر واقع شود.
صادقی همچنین با اشاره به چالشهایی مانند حفاری غیرمجاز توسط برخی دستگاههای خدماترسان و احداث دیوار و دکههای غیرمجاز در حریم راهها، خاطرنشان کرد: مداخله دادستانی و پیگیری رعایت قوانین توسط دستگاههای مسئول میتواند این مشکلات را رفع کند.
مشاور حقوقی سازمان راهداری و حملونقل جادهای با تاکید بر تشکیل یگان حفاظت افزود: با ایجاد یگان حفاظت میتوان از خدمات انتظامی بهرهمند شد و نگهبانی از حریم راهها با امنیت کامل انجام شود. تدوین شیوهنامه جامع و رعایت تدابیر پیشگیرانه، امنیت تردد مردم و صیانت از راهها را تضمین میکند.