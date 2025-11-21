آغاز بکار نخستین دوره مسیر معلمی در مازندران
نخستین دوره مسیر معلمی مازندران با حضور جمعی از معلمان شرق استان آغاز بکار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ احسان آهنگر معاون اقشار سپاه کربلا، در این مراسم، مهمترین ویژگیهای معلم تراز را داشتن ایمان بالا، تقوا، صداقت، شجاعت و مسئولیت پذیری اعلام کرد و گفت: توسعه و تعالی تعلیم و تربیت مستلزم وجود روحیه بسیجی و جهادی و پرهیز از دوگانگی گفتار و رفتار در میان آنها است و امروز معلمان استان مازندران نشان دادند که از این جهت سرآمد هستند.
محمد غلامی پاجی جانشین سازمان بسیج فرهنگیان، آشنایی معلمان با مفاهیم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و اهداف آن را مهمترین دستاورد برگزاری این دوره دانست و گفت: رویکرد و راهبرد اصلی سازمان بسیج فرهنگیان، ایجاد فهم مشترک در معنا و مفهوم تحول و آشنایی معلمان با نظام مسائل تعلیم تربیت است.
نخستین دوره مسیر معلمی استان مازندران به همت کانونهای بسیج فرهنگیان نکا، بهشهر و گلوگاه و با مشارکت و حضور جمعی از معلمان این شهرستانها و به همت تیم اجرایی، در دانشگاه علم و فناوری بهشهر در حال برگزاری است.