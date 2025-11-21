به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ امام جمعه پلدشت ظهر امروز در خطبه‌های این هفته نماز با تبریک هفته بسیج گفت: بسیج یک نهاد فراجناحی است و در قیدوبند ملاحظه افراد و گروه‌ها نیست و فلسفه بسیج مقاوم‌سازی حداکثری کشور در برابر تهدید‌ها است، بسیجی باید همواره آماده، بصیر و رزمنده میدان‌های مختلف باشد.

حجت الاسلام جمشیدی با اشاره به انتخابات پارلمانی عراق و نتایج آن اظهار کرد: انتخابات پارلمانی عراق یکی از مهم‌ترین و تعیین‌کننده‌ترین رویداد‌های سیاسی دو دهه اخیر این کشور بود، زیرا ساختار سیاسی عراق بر نظام پارلمانی استوار است و این انتخابات نه‌تنها ۳۲۹ نماینده مجلس را تعیین می‌کند، بلکه فرایند انتخاب رئیس مجلس، رئیس‌جمهور و در نهایت نخست‌وزیر (مهم‌ترین منصب اجرایی کشور) را رقم می‌زند

امام جمعه پلدشت گفت: دشمنان، به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونی و همچنین برخی محور عربی منطقه از هیچ تلاشی برای جلوگیری از پیروزی گروه‌های شیعی و مقاومت فروگذار نکردند، اما بر خلاف تمامی این اقدامات جریان شیعیِ مقاومت به پیروزی قاطعی دست‌یافت و از این منظر انتخابات عراق و پیروزی جریان‌های شیعی را باید نمادی از ظفر سیاسی جریان مقاومت در برابر محور معاندِ عبری - غربی دانست که الهام‌گیرنده از حماسه طوفان الاقصی و پیروزی ایران در جنگ ۱۲ روزه است.

وی تصریح کرد: آمریکا می‌خواست گروه‌های مقاومت را خلع سلاح کند، اما با پیروزی جریان‌های شیعی (۱۹۸ کرسی از ۲۲۰ کرسی لازم) این طرح شکست خورد.

حجت الاسلام جمشیدی با اشاره به ایام فاطمیه گفت: حضرت فاطمه زهرا (س) یک مکتب کامل تربیتی، فکری و الهی برای هدایت بشر است.