پخش زنده
امروز: -
نشست اعضای کارگروه اضطرار آلودگی هوا با توجه به افزایش آلایندهها در پایتخت و کاهش کیفیت هوا برای تمامی گروههای حساس جامعه، امشب در استانداری تهران برگزار می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، شاخص آلودگی هوای تهران در حال حاضر در ۱۲ نقطه از پایتخت به بالای ۱۵۰ رسیده و در وضعیت قرمز یعنی ناسالم برای همه گروه ها قرار دارد.
درهمین راستا، امشب کارگروه اضطرار آلودگی هوا در محل استانداری تهران برگزار می شود.
میانگین کیفیت هوای تهران طی ۲۴ ساعت گذشته با آلاینده شاخص ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون روی عدد ۱۰۳ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس قرار داشت.