به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حجت الاسلام سید عبدالطیف طباطبایی دبیر برگزاری مراسم پنجاهمین سالگرد ارتحال مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی آقا میر سید علی بهبهانی گفت: این مراسم با هدف تجلیل از مقام علمی و معرفی هر چه بیشتر شخصیت این فقیه عالیقدر در تالار اجتماعات امام خامنه‌ای مجتمع فرهنگی فجر برگزار شد.

وی با اشاره به اینکه حضرت آیت الله العظمی بهبهانی دارای آثار گرانبهایی از جمله مصباح الهدایه فی اثبات الولایه و القواعد الکلیه فیما یبتنی علیه کثیر من معضلات مسائل الفقه والاصول است، ادامه داد: در مراسم بزرگداشت این فقیه عالیقدر از مجموعه آثار ایشان که توسط مرکز تحقیقات کامیپوتری علوم اسلامی نور تهیه شده است، رونمایی شد.