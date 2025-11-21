اقشار مختلف مردم، خانواده‌های شهدا و مسئولان با نثار گل و قرائت فاتحه پیکر مطهر یک شهید گمنام را تا مصلای امام خمینی (ره) همراهی کردند و یاد و خاطره شهدا را گرامی داشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، میاندوآب امروز حال و هوای خاصی به خود گرفت و عطر شهیدان دوران دفاع مقدس در این شهرستان پیچید. پیکر مطهر یک شهید گمنام پس از انتقال از ارومیه، با حضور پرشور مردم و مسئولان در این شهرستان مورد استقبال قرار گرفت.

در مراسم استقبال، اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، فرماندهان نظامی و انتظامی و مسئولان دستگاه‌های اجرایی در خیابان امام خمینی (ره) حضور یافتند و با قرائت فاتحه و نثار شاخه گل، پیکر این شهید را تا مصلای امام خمینی (ره) میاندوآب بدرقه کردند. جمعیت حاضر با شعار «خوش آمدی قهرمان» یاد و خاطره شهدا را گرامی داشتند.

این شهید گمنام جزو شش شهید تازه تفحص شده است که اخیرا وارد آذربایجان‌غربی شده‌اند. رده سنی این شهدا بین ۲۰ تا ۲۷ سال بوده و در عملیات‌هایی همچون کربلای پنج، خیبر و والفجر سه به شهادت رسیده‌اند.

برنامه‌ریزی شده که مراسم وداع با این شهدا شامگاه دوم آذر در مصلای امام خمینی ارومیه برگزار و آنان در نقاط مختلف استان از جمله قرارگاه حمزه سیدالشهدا، شهرک‌های صنعتی استان و شهر نازک علیا پلدشت به خاک سپرده شوند.

آذربایجان‌غربی در دوران دفاع مقدس بیش از ۱۲ هزار شهید، ۱۷ هزار جانباز و بیش از دو هزار آزاده تقدیم دفاع از کشور کرده است.