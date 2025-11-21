بسیج فرهنگ خدمت به مردم و جامعه را با تمام قدرت پیش برده و ایثار و رادمردی بسیج زبانزد خاص و عام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت الاسلام کوهی امام جمعه تکاب گفت: بسیج در کشورمان به درخت تناوری تبدیل شده که مایه مباهات کشور است

امام جمعه تکاب افزود: خدمات زیربنایی نهاد مقدس بسیج در کشور در همه ابعاد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در پیشبرد امور نقش مهمی داشته است.

وی گفت: طبق آمار‌های رسمی منتشره خانواده‌ها ۷۰ درصد هزینه‌های خود را صرف تهیه مواد غذایی خود می‌کنند و این نشأت گرفته از گرانی و تورم سرسام آور مواد غذایی است و مسؤلان باید به این مهم توجه جدی داشته باشند.

امام جمعه تکاب گفت: گرانی لجام گسیخته مواد غذایی موجب تضعیف انسجام ملی در جامعه نیز شده و مسؤلان باید برای خدمت به مردم دست بکار شوند.