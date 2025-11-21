به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ابراهیم تیر سحر بیان کرد: در ادامه رقابت‌های کشوری پیکل‌بال که از ۲۷ تا ۳۰ آبان ماه در مجموعه «پدل زون کردان» کرج برگزار شد، مسعود بهپور و رضا رادمهر، نمایندگان استان ، با عملکردی درخشان به مقام سوم کشور دست یافتند.

وی افزود: این دو ورزشکار که از چهره‌های شاخص و پرتجربه این رشته به شمار می‌روند و پیش از این نیز عنوان نایب‌قهرمانی بخش دونفره را در کارنامه داشتند، در این مسابقات نیز توانستند با نمایشی قدرتمند، جایگاه سوم رقابت‌ها را به دست آورند و پرچم استان خوزستان را در این رویداد ورزشی برافرازند.

تیرسحر اظهار داشت: این موفقیت، گواه دیگری بر استعداد‌های درخشان ورزشی در استان خوزستان و نتیجه زحمات و پشتکار این ورزشکاران است.