پخش زنده
امروز: -
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر گفت: ساختمان عملیات برق ریز شهرستان جم با هدف ارتقای خدماترسانی و مدیریت حوادث شبکه، به بهرهبرداری رسید.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، غلامرضا حشمتی در آیین افتتاح ساختمان عملیات برق ریز اظهار کرد: این طرح در زمینی به مساحت ۶۰۰ مترمربع وبا زیر بنای ۲۴۰ مترمربع شامل بخشهای نگهبانی، امور اتفاقات و فضای اداری به بهره برداری رسیده است.
وی هدف از اجرای ساختمان عملیات برق ریز را تقویت زیرساختهای عملیاتی، کاهش زمان رسیدگی به خاموشیها و ارتقای پایداری شبکه برق درمنطقه ریز شهرستان جم عنوان کرد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان با اشاره به اهمیت استقرار پایگاه عملیاتی در بخش ریز، گفت: با توجه به گستردگی شبکه و شرایط اقلیمی شهرستان جم، وجود یک مرکز مجهز برای مدیریت حوادث و نظارت مستمر بر شبکه، نقش مهمی در کاهش خاموشیها و افزایش رضایتمندی مشترکان دارد.
وی افزود: با بهرهبرداری از این ساختمان، گروههای عملیاتی با سرعت بیشتری در محل حادثه حاضر خواهند شد.
آیین افتتاح این طرح با حضور دکتر احمدی نماینده شهرستانهای جنوبی استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی، مدیر برق جم، بخشدار ریز، اعضای شورای اسلامی، مقامات محلی و فرماندار جم برگزار شد.