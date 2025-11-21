به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ حجت‌الاسلام کبیری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: طبق حدیث معراج، خداوند متعال پیش از آفرینش زمین و آسمان نور حضرت زهرا (س) را از نور خویش خلق کرد و نام ایشان در عالم معنا منصوره و در زمین فاطمه است.

وی افزود: در حالی که تمام جریان‌های کفر و نفاق پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) برای خاموش کردن نور هدایت و ولایت متحد شده بودند، این حضرت زهرا (س) بود که در دفاع از ولایت امیرالمؤمنین (ع) ایستاد و فرمود مردم باید همان‌گونه که به سمت کعبه می‌روند، به سوی امام و ولایت حرکت کنند.

امام جمعه باروق با بیان اینکه حضرت زهرا (س) تا آخرین لحظه از ولایت علی (ع) دفاع کرد، گفت: ایشان مسؤولیت هدایت امت پیامبر تا روز قیامت را بر عهده دارند و در همین مسیر بار‌ها با حسن و حسین (ع) به درِ خانه مهاجر و انصار رفت تا حقانیت ولایت را یادآور شود.

وی همچنین با اشاره به اقدام یک مربی فوتسال پس از قهرمانی تیمش اظهار داشت: خوش به حال آن مربی که به تأسی از راه فاطمی، دست خود را به علامت دفاع از حریم ولایت بالا برد.

دکتر کبیری با اشاره به اینکه دفن شبانه حضرت زهرا (س) برای جدایی راه حق و باطل تا ابد بود، افزود: یکی از روش‌های آن بانو در دفاع از امیرالمؤمنین (ع) سلاح گریه بود تا مظلومیت اهل‌بیت را برای جامعه نمایان کند.

امام جمعه باروق در بخش دوم خطبه‌ها شهادت حضرت زهرا (س) را به همه شیعیان و مردم شهرستان تسلیت گفت و از میزبانی باروق برای یک شهید گمنام خبر داد.

وی تأکید کرد: شهدای گمنام مظلومیت ویژه‌ای دارند و شایسته است که خود را خانواده آنان بدانیم و در مراسم تشییع باشکوه این شهید عزیز حضور گسترده داشته باشیم.

به مناسبت هفته بسیج، امام جمعه باروق از فرمانده سپاه شهرستان، سرهنگ حبیبی و همکاران وی قدردانی کرد و گفت: بسیج یک مکتب است؛ نه تنها میراث امام راحل بلکه میراث امیرالمؤمنین (ع) است که از زبان امام به انقلاب اسلامی جاری شد. پایداری انقلاب پس از نیم قرن، مرهون روحیه بسیجی است.