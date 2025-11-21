پخش زنده
سیره حضرت فاطمه زهرا (س) الگویی برای همه دوران و همه بشریت است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نماینده ولی فقیه در مازندران در خطبههای نماز جمعه ساری در جمع نمازگزاران با تسلیت ایام فاطمیه، بر ضرورت الگوگیری از سیره حضرت زهرا (س) و توجه به آموزههای اخلاقی، اجتماعی و خانوادگی آن حضرت تأکید کرد.
ایت الله محمدی لایینی گفت: همه فعالیتهای اجتماعی حضرت زهرا (س) با حفظ حجاب و کرامت همراه بود و این مسئله امروز باید در ادارات و دستگاههای اجرایی و خانوادهها الگو شود.
امام جمعه شهرستان ساری با گرامیداشت سالروز قیام مردم ساری در ۲۹ آبان ۱۳۵۷ و یاد کردن از شهدایی مانند فرامرز ثمربخش، محمود علامه، سیدمحمدجواد گلبایی و عزت رهنما خواستار نصب نمادهای مرتبط با این شهدا در شهر شد.
وی همچنین با اشاره به آتشسوزیهای اخیر در ارتفاعات مازندران گفت: جنگلهای هیرکانی در جهان بی نظیر است و برای حفظ ان نیازمند یک آتشنشانی هوایی مجهز و کارآمد هستیم.
ایت الله محمدی لایینی با اشاره به وضعیت اقلیمی و کاهش بارشها در مازندران، بر ضرورت آماده سازی آب بندانها، لایروبی، کانالها و بهره برداری حداکثری از بارشهای ناگهانی تأکید کرد و گفت: نباید پس از وقوع خشکسالی، فقط گلایه کنیم بلکه باید از قبل برای ذخیره سازی آب آماده باشیم.
نماینده ولی فقیه با تبریک هفته بسیج، این نهاد را «معجزه امام خمینی (ره)» خواند و تاکید کرد بسیج در جنگ تحمیلی، دفاع از حرم، مدیریت بحرانها و خدمترسانی اجتماعی نقشی بیبدیل داشته است و لازم است نام هر فرد مؤمن در یکی از پایگاههای بسیج ثبت باشد.
ایت الله محمدی لایینی همچنین قطعنامه گذشته شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی را «تحکمآمیز و برخلاف عزت ملت ایران» توصیف کرد و افزود: ملت ایران در برابر زبان زور و تهدید میایستد.