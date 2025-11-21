به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس شعبه جمعیت هلال احمر ارسنجان گفت: مانور شبیه‌سازی آلودگی منابع آب با هدف تقویت هماهنگی میان دستگاه‌ها و ارزیابی میزان کارآمدی عملکرد در شرایط شبه بحران در ایستگاه تقویت گاز شوراب این شهرستان برگزار شد.

صادق کاظمی افزود: در این مانور، کارکنان هلال‌احمر با همکاری اورژانس، مدیریت بحران و شبکه بهداشت، عملیات امداد و نجات مصدومان فرضی، پایش و ارزیابی اولیه آلودگی، کنترل شرایط اضطراری و تخلیه ایمن کارکنان و بیماران را تمرین کردند.

شهرستان ارسنجان در شمال شرق فارس و در فاصله ۸۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.