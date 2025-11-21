پخش زنده
میاندوآب امروز در فضایی آکنده از عطر ایثار، میزبان پیکر مطهر شهید گمنام دوران دفاع مقدس بود.
این مراسم باشکوه با حضور گسترده اقشار مختلف مردم از میدان امام آغاز و تا مصلای بزرگ شهرستان ادامه یافت.
چشمهای اشکآلود مردم، پیر و جوان، زن و مرد، در میان زمزمههای «خوش آمدی قهرمان» تابوت شهید را همراهی کردند و فضای شهر رنگ و بوی معنویت گرفت.
حضور پرشور مردم در این آیین، بار دیگر جلوهای از ارادت عمیق اهالی میاندوآب به فرهنگ ایثار و شهادت را به نمایش گذاشت.