به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سرهنگ هادی گندمی گفت: با اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی در یکی از روستا‌های بخش زرنه، بلافاصله مأموران انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: بررسی‌های اولیه نشان داد یک دستگاه خودروی سواری که از شهرستان‌های همجوار وارد بخش زرنه شده بود؛ به دلایل نامعلومی از سوی سرنشینان دو خودروی دیگر تعقیب می‌شود و در ادامه از سوی افراد ناشناس، هدف تیراندازی قرار می‌گیرد.

سرهنگ گندمی ادامه داد: طی این تعقیب و گریز؛ یک عابر پیاده نیز بر اثر برخورد خودرو، زخمی و به مرکز درمانی منتقل می‌شود.

این مقام انتظامی اظهار کرد: در ادامه تیراندازی، خودروی موردنظر واژگون می‌شود و راننده آن نیز با شلیک گلوله؛ از ناحیه گردن آسیب می‌بیند و پس از انتقال به درمانگاه، به دلیل شدت جراحات فوت می‌کند.

فرمانده انتظامی شهرستان ایوان تصریح کرد: بلافاصله تیم‌های تخصصی پلیس در محل حادثه حاضر و بررسی‌های گسترده میدانی و اطلاعاتی آغاز شد که در نتیجه، ضاربان این حادثه شناسایی شدند.