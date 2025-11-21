پخش زنده
فرمانده انتظامی شهرستان ایوان از شناسایی عوامل تیراندازی شب گذشته در بخش زرنه شهرستان ایوان؛ از توابع استان ایلام، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ سرهنگ هادی گندمی گفت: با اعلام مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره تیراندازی در یکی از روستاهای بخش زرنه، بلافاصله مأموران انتظامی به محل اعزام شدند.
وی افزود: بررسیهای اولیه نشان داد یک دستگاه خودروی سواری که از شهرستانهای همجوار وارد بخش زرنه شده بود؛ به دلایل نامعلومی از سوی سرنشینان دو خودروی دیگر تعقیب میشود و در ادامه از سوی افراد ناشناس، هدف تیراندازی قرار میگیرد.
سرهنگ گندمی ادامه داد: طی این تعقیب و گریز؛ یک عابر پیاده نیز بر اثر برخورد خودرو، زخمی و به مرکز درمانی منتقل میشود.
این مقام انتظامی اظهار کرد: در ادامه تیراندازی، خودروی موردنظر واژگون میشود و راننده آن نیز با شلیک گلوله؛ از ناحیه گردن آسیب میبیند و پس از انتقال به درمانگاه، به دلیل شدت جراحات فوت میکند.
فرمانده انتظامی شهرستان ایوان تصریح کرد: بلافاصله تیمهای تخصصی پلیس در محل حادثه حاضر و بررسیهای گسترده میدانی و اطلاعاتی آغاز شد که در نتیجه، ضاربان این حادثه شناسایی شدند.