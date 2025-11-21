شهدا کاملترین انسا‌هایی هستند که تکلیف و وظیفه خود را دانسته و به آن عمل کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نوزدهمین یادواره سرداران و ۱۵۶ شهید شهر خورزوق گفت: راه شهدا یک الگوی بسیار واضح، کامل و جامعی است و وظیفه و تکلیف فقط در زمان جنگ و شرایط سخت و دشوار و بحران نیست بلکه در همه موارد تکالیف اللهی برای ما جاری است و باید به آن عمل کرد.

سردار علی فدوی درخصوص آمادگی کشور گفت: شرایط آمادگی کشور بسیار مطلوب است به خصوص پاسداران انقلاب اسلامی و همه موظف به استمرار قوت و توانمندی خود را بالا ببرند.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به تداوم دشمنی‌های آمریکا علیه ملت ایران گفت: آمریکا، شیطان بزرگ، از نخستین روز‌های پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون در حال جنگ با ما بوده است و هست.

سردار فدوی علت موفقیت‌های ملت ایران در جنگ‌های مختلف نظامی، اقتصادی و فرهنگی دشمن را عمل به تکالیف الهی دانست.

وی در ادامه به تشریح ابعاد شخصیتی سردار شهید علی رضاییان از شهدای شهر خورزوق پرداخت و گفت: شهید رضاییان از نخبگان و استثنا‌های دوران دفاع مقدس بود و فردی مسلط به قرآن و نهج‌البلاغه و عامل به آن بود.

جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران افزود:سالانه بیش از ۵۰ هزار یادواره و مراسم بزرگداشت شهدا در سراسر کشور برگزار می‌شود که همگی یادآور تکالیفی است که خداوند بر عهده ما گذاشته است و ما در راستای آن و در قبال خون شهدا مسوول هستیم و وظیفه داریم.

در این آیین از کتاب رابطه فطرت با صفات سرداری از سرزمین آفتاب با موضوع آشنایی با ویژگی‌ها سردار علی رضاییان رونمایی شد.

این کتاب را علی بابایی نویسنده و شاعر خورزوقی در ۱۴۷ صفحه و سه هزار جلد از انتشارات دارخویین به چاپ رسانده است.