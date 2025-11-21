۱۱۴ نیروگاه خورشیدی، هفته بسیج در بوشهر افتتاح میشود
معاون هماهنگکننده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با اشاره به فعالیتهای بسیج در حوزه محرومیتزدایی، گفت: همزمان با هفته بسیج، ۱۱۴ نیروگاه برق خورشیدی در روستاهای استان به بهرهبرداری خواهد رسید.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، سرهنگ علی غضنفری از اجرای بیش از ۴ هزار برنامه به مناسبت گرامیداشت هفته بسیج خبر داد و گفت: این برنامهها در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، بصیرتی و محرومیتزدایی، بهصورت شهرستانی برگزار میشود.
وی با اشاره به شعار امسال بسیج با عنوان «بسیج مردم، اقتدار ملی»، افزود: این برنامهها متناسب با روزشمار هفته بسیج طراحی شده و در حوزههای گوناگون از دانشگاهها تا مساجد و گلزارهای شهدا اجرا خواهد شد.
معاون هماهنگکننده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر عنوان کرد: از جمله برنامههای شاخص هفته بسیج در استان، نشستهای علمی در دانشگاه خلیج فارس و دانشگاه پیام نور، طرح تکریم خانوادههای معظم شهدا با عنوان شهید غیبپرور و تجلیل از فعالان جبهه فرهنگی استان است.
وی اجرای برنامههای ویژه ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا (س) را همزمان با هفته بسیج یادآور شد و گفت: این برنامهها در مسجد ولایت و گلزار شهدا برگزار میشود و فضای معنوی هفته را تقویت خواهد کرد.
غضنفری در بخش محرومیتزدایی نیز از برنامههای ویژه گروههای جهادی خبر داد و افزود: علاوه بر مأموریتهای سالانه در مناطق روستایی، در هفته بسیج طرحهای خاصی از جمله ۱۱۴ نیروگاه برق خورشیدی افتتاح خواهد شد که این افتتاحها بهصورت متمرکز در مرکز استان و همچنین حضوری در روستای باغان شهرستان دشتی انجام میشود.
وی از فعالیت ۱۴۱ گروه جهادی بسیج دانشآموزی در مدارس استان بوشهر خبر داد و اضافه کرد: در سال تحصیلی جاری ۱۰ هزار دانشآموز دختر و پسر استان بوشهر به اردوهای راهیان نور جبهه جنوب اعزام میشوند که مرحله نخست آن با اعزام دانشآموزان پسر اجرا و اعزام دانشآموزان دختر هم آغاز شده است.