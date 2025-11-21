۱۱۴ نیروگاه خورشیدی، هفته بسیج در بوشهر افتتاح می‌شود

معاون هماهنگ‌کننده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با اشاره به فعالیت‌های بسیج در حوزه محرومیت‌زدایی، گفت: همزمان با هفته بسیج، ۱۱۴ نیروگاه برق خورشیدی در روستا‌های استان به بهره‌برداری خواهد رسید.