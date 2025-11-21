به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حسین سیمایی صراف در مورد دانشگاه پیام نور گفت: ماموریتی که برای دانشگاه پیام نور نوشته شده است، اتفاقاً بسیار مترقی است. ماموریت یادگیری دائم، ارتقای توانایی کارمندان دولت و دسترسی عموم به آموزش عالی و توسعه آموزش عالی به اقصی نقاط کشور است.

وی در مورد مطلبی که رئیس‌جمهور در شبکه اجتماعی ایکس در مورد دانشگاه پیام نور نوشته بود، گفت: مقصود رئیس جمهور مشخصاً این است که پیام نور به ماموریت‌های خود عمل کند.

وزیر علوم تصریح کرد: به هیچ عنوان حذف پیام نور در دستور کار دولت یا اراده رئیس‌جمهور نیست.