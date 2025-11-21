به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ امام جمعه خوروبیابانک در خطبه‌های نماز جمعه با گرامیداشت هفته بسیج و تقارن آن با ایام فاطمیه، بسیج را جلوه‌ای از اخلاص و مجاهدت مردمی دانست و گفت: کسانی که بر اساس نظام تربیتی حضرت زهرا (س) قدم برمی‌دارند، بسیجیان واقعی‌اند.

حجت الاسلام محمد حسین رمضانی افزود: مکتب تربیتی حضرت زهرا (س) سبکی است که پیامبر پرور و سیدالشهدا پرور است و اولین مؤلفه راهبردی آن برای نیرو‌های بسیجی، ساخت درونی قدرت است.

امام جمعه خوروبیابانک گفت: قدرتی که برخاسته از ایمان و معرفت است؛ در برابر آن قدرت‌های ظاهری فرو می‌ریزد و زوال می‌یابد.

وی با بیان اینکه اقتدار امروز ایران اسلامی حاصل خون شهدا و پایداری مردم انقلابی است گفت: امنیت پایدار و عزت کشور مرهون حضور آگاهانه مردم و تلاش هوشمندانه نیرو‌های انقلابی به‌ویژه بسیجیان است.