نمایندهی ولی فقیه در گیلان گفت: بسیج شجرهی طیبهای ست که خدمت به جامعهی اسلامی را در پرتو پاکی و صداقت دنبال میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، نمایندهی ولی فقیه در گیلان امروز در دیدار با اعضای ستاد هفتهی بسیج استان در رشت بر لزوم ترویج فرهنگ بسیج برای حفاظت از ارزشها و هدایت جامعه بسوی تعالی تاکید کرد و گفت: هویت بسیج پاکی و صداقت است چراکه فلسفهی شکل گیری آن از ذهنی پاک و معنوی نشات گرفته است.
آیت الله فلاحتی همچنین دستاوردهای فرزندان رشید این سرزمین را مرهون تاسی از فرهنگ ناب بسیج عنوان کرد و افزود: علت اصلی دشمنیها با نظام اسلامی، مسیری ست که در پرتو این فرهنگ ناب و انقلابی ترسیم شده تا با بهره گیری از توان داخلی به رفع نیازها بپردازد و استقلال کشور را در مقابل زیاده خواهان حفاظت نماید.
امام جمعهی رشت همچنین در ادامه خودسازی و بصیرت همراه با ولایتمداری و تبیین حقایق انقلاب را از رسالتهای بسیج عنوان کرد و گفت: جوان بسیجی باید پیشرو در حرکتهای اجتماعی باشد، با فساد مبارزه کند و تاب آوری جامعه را در مقابل فشارهای دشمنان بالا ببرد.
فرمانده سپاه قدس گیلان نیز در این نشست گزارشی از ویژه برنامههای هفتهی بسیج در شهرستانهای ۱۷ گانهی استان ارایه داد و اضافه کرد: در این هفته ۸ هزار و ۷۸۷ برنامه با قالبهای فرهنگی و هنری در سطح اقشار، ردهها و پایگاههای مقاومت گیلان عملیاتی میشود تا در عرصهی روشنگری و آگاهی بخشی عموم پویاتر عمل نموده و نسل جدید را با حقایق جامعهی امروز آشنا سازد.
سردار حمید دامغانی همچنین بسیج از مزیت استراتژیک ایران اسلامی برای مواجه با ترفندها و هجمههای شوم بدخواهان دانست و هویت ترکیبی مشهود در آن را زمینه ساز تجلی استعدادها در میدان عمل توصیف کرد.
پیش از برگزاری این نشست، نمایندهی ولی فقیه در گیلان در جمع ۲۲۰ گروه از حلقههایی صالحین بسیج مرکز استان، مستقر در مصلای رشت، حضور یافت و روند کارکردهای آموزشی - تربیتی شرکت کنندگان را مورد ارزیابی قرار داد.
سرهنگ حسن امینی، فرمانده سپاه ناحیهی مرکزی رشت هم گفت: حدود ۸۰۰ گروه در شهرستان رشت به عنوان حلقههای صالحین بسیج، ساماندهی شدهاند و امروز ۲۲۰ حلقه به استعداد ۲ هزار و ۲۰۰ نفر به یاد ۲ هزار و ۲۰۰ شهید شهرستان رشت در مصلا گرد هم آمدهاند تا از برنامههای فرهنگی و تربیتی آن بهرهمند شوند.